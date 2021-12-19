Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 2 129 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 176 человек. Зато выздоровели – 6 866 жителей страны.

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За сутки лаборатории провели 44 590 тестов, в том числе:

  • методом ПЦР – 18 299;
  • методом ИФА – 4 184;
  • исследований экспресс-тестами на антиген – 2 2107.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 374;
  • Винницкая область – 145;
  • Волынская область – 142;
  • Днепропетровская область – 236;
  • Донецкая область – 124;
  • Житомирская область – 191;
  • Закарпатская область – 115;
  • Запорожская область – 165;
  • Ивано-Франковская область – 134;
  • Киевская область – 274;
  • Кировоградская область – 99;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 221;
  • Николаевская область – 105;
  • Одесская область – 163;
  • Полтавская область – 139;
  • Ровненская область – 119;
  • Сумская область – 114;
  • Тернопольская область – 160;
  • Харьковская область – 92;
  • Херсонская область – 26;
  • Хмельницкая область – 183;
  • Черкасская область – 93;
  • Черновицкая область – 91;
  • Черниговская область – 88.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

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