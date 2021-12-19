Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 2 129 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 176 человек. Зато выздоровели – 6 866 жителей страны.
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За сутки лаборатории провели 44 590 тестов, в том числе:
- методом ПЦР – 18 299;
- методом ИФА – 4 184;
- исследований экспресс-тестами на антиген – 2 2107.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 374;
- Винницкая область – 145;
- Волынская область – 142;
- Днепропетровская область – 236;
- Донецкая область – 124;
- Житомирская область – 191;
- Закарпатская область – 115;
- Запорожская область – 165;
- Ивано-Франковская область – 134;
- Киевская область – 274;
- Кировоградская область – 99;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 221;
- Николаевская область – 105;
- Одесская область – 163;
- Полтавская область – 139;
- Ровненская область – 119;
- Сумская область – 114;
- Тернопольская область – 160;
- Харьковская область – 92;
- Херсонская область – 26;
- Хмельницкая область – 183;
- Черкасская область – 93;
- Черновицкая область – 91;
- Черниговская область – 88.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала