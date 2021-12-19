Cтатистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 2 129 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 176 людей. Натомість видужали – 6 866 мешканців країни.
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За добу лабораторії здійснили 44 590 тестів, зокрема:
- методом ПЛР – 18 299;
- методом ІФА – 4 184;
- досліджень експрес-тестами на антиген – 2 2107.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 374;
- Вінницька область – 145;
- Волинська область – 142;
- Дніпропетровська область – 236;
- Донецька область – 124;
- Житомирська область – 191;
- Закарпатська область – 115;
- Запорізька область – 165;
- Івано-Франківська область – 134;
- Київська область – 274;
- Кіровоградська область – 99;
- Луганська область – 9;
- Львівська область – 221;
- Миколаївська область – 105;
- Одеська область – 163;
- Полтавська область – 139;
- Рівненська область – 119;
- Сумська область – 114;
- Тернопільська область – 160;
- Харківська область – 92;
- Херсонська область – 26;
- Хмельницька область – 183;
- Черкаська область – 93;
- Чернівецька область – 91;
- Чернігівська область – 88.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу