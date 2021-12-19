Cтатистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 2 129 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 176 людей. Натомість видужали – 6 866 мешканців країни.

Увага В Україні підтвердили перший випадок Омікрону

За добу лабораторії здійснили 44 590 тестів, зокрема:

  • методом ПЛР – 18 299;
  • методом ІФА – 4 184;
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 2 2107.

Ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 374;
  • Вінницька область – 145;
  • Волинська область – 142;
  • Дніпропетровська область – 236;
  • Донецька область – 124;
  • Житомирська область – 191;
  • Закарпатська область – 115;
  • Запорізька область – 165;
  • Івано-Франківська область – 134;
  • Київська область – 274;
  • Кіровоградська область – 99;
  • Луганська область – 9;
  • Львівська область – 221;
  • Миколаївська область – 105;
  • Одеська область – 163;
  • Полтавська область – 139;
  • Рівненська область – 119;
  • Сумська область – 114;
  • Тернопільська область – 160;
  • Харківська область – 92;
  • Херсонська область – 26;
  • Хмельницька область – 183;
  • Черкаська область – 93;
  • Чернівецька область – 91;
  • Чернігівська область – 88.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Найнебезпечніша загроза охороні здоров'я у світі, – у G7 про Омікрон – дивитись відео