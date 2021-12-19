Cтатистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 2 129 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 176 людей. Натомість видужали – 6 866 мешканців країни.

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За добу лабораторії здійснили 44 590 тестів, зокрема:

методом ПЛР – 18 299;

методом ІФА – 4 184;

досліджень експрес-тестами на антиген – 2 2107.

Загальні дані! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 608 151 випадок захворювання. Станом на 19 грудня видужали 3 331 865 людей. Втім, на жаль, жертвами коронавірусу в країні стали 93 105 людей.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 374;

Вінницька область – 145;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 236;

Донецька область – 124;

Житомирська область – 191;

Закарпатська область – 115;

Запорізька область – 165;

Івано-Франківська область – 134;

Київська область – 274;

Кіровоградська область – 99;

Луганська область – 9;

Львівська область – 221;

Миколаївська область – 105;

Одеська область – 163;

Полтавська область – 139;

Рівненська область – 119;

Сумська область – 114;

Тернопільська область – 160;

Харківська область – 92;

Херсонська область – 26;

Хмельницька область – 183;

Черкаська область – 93;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 88.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.