Штраф обнародовали в соответствующей базе данных. Эту информацию нашел журналист-расследователь Максим Савчук.
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Будьте осторожны там, на дорогах России, и погашайте долги вовремя. Потому что найти вас в базе судебных приставов очень легко,
– сказал журналист с иронией.
В то же время этот факт может свидетельствовать о том, что Козак с семьей находится в России.
Почему скрывается Козак
- Кума Путина Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака подзревают в совершении госизмены и покушении на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму.
- В начале мая 2021 года Ирина Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и Козаку. Их подозревают в совершении госизмены и покушении на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму. Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание казака. Ранее его уже объявили в розыск.
- Козак также связан с передачей вражеским спецслужбам государственной тайны в 2020 году – Медведчук через Козака слил российским спецслужбам информацию о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.
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Полное сообщение Максима Савчука в телеграмме
Гражданская жена Тараса Козака "спалила" место пребывания семьи беглого депутата. И это не Беларусь, это таки Россия. 22.11.2021 Наталья Лавренюк нарушила правила дорожного движения в Москве, за что получила штраф. Будьте осторожны там, на дорогах России, и погашайте долги вовремя. Потому что найти вас в базе судебных приставов очень легко.