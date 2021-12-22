Штраф оприлюднили у відповідній базі даних. Цю інформацію знайшов журналіст-розслідувач Максим Савчук.
До теми Підсанкційна дружина Козака повністю змінила ім'я, – журналіст
Будьте обережні там, на дорогах Росії, і погашайте борги вчасно. Бо знайти вас у базі судебных приставов дуже легко,
– сказав журналіст з іронією.
Водночас цей факт може свідчити про те, що Козак з родиною перебуває у Росії.
Чому переховується Козак
- Кума Путіна Віктора Медведчука і його соратника Тараса Козака підзрюють у вчиненні держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- На початку травня 2021 року Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та Козаку. Їх підозрюють у вчиненні держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму. Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Козака. Раніше його вже оголосили в розшук.
- Козак також пов'язаний із передачею ворожим спецслужбам державної таємниці у 2020 році – Медведчук через Козака злив російським спецслужбам інформацію про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ.
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Повний допис Максима Савчука у телеграмі
Цивільна дружина Тараса Козака "спалила" місце перебування родини втікача-депутата. І це не Білорусь, це таки Росія. 22.11.2021 Наталія Лавренюк порушила правила дорожнього руху у Москві, за що отримала штраф. Будьте обережні там, на дорогах Росії, і погашайте борги вчасно. Бо знайти вас у базі судебных приставов дуже легко.