Если бездари, то бездари во всем

Поэтому они бросились придумывать фейки о том, что якобы Украина готовилась первой напасть на Россию, а Путин лишь нанес превентивный удар.

Прочтите НАТО должно либо остановить Путина сегодня, либо будет иметь мировую завтра

Вот, например, пишут о том, что в Херсоне якобы похитили украинские медали "За взятие Крыма". Ну, то есть якобы ВСУ готовились вероломно отвоевывать назад оккупированную украинскую территорию, и уже даже медали отчеканили.

Российские пропагандисты запустили фейк об "украинских медалях" за возвращение Крыма / Фото с телеграм-канала Дениса Казанского

Обратите внимание Почему на Западе до последнего считали, что россияне – не совсем варвары

Украинский оказался не по зубам

Но поскольку пропагандой в России занимаются криворукие дегенераты вроде бросившего эту ложь Бориса Рожина, то написать украинский текст без ошибок для них – непосильная задача.

И с инициалами Зеленского вышло примерно так же, как и со всей "спецоперацией". И ничего удивительного в этом нет, ведь российский имперец – это всегда максимально тупое, бездарное и ограниченное существо.

Актуально – в России "отомстили" Зеленскому, лишив его чемпионства в КВН: смотрите видео