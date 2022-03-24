Если бездари, то бездари во всем

Поэтому они бросились придумывать фейки о том, что якобы Украина готовилась первой напасть на Россию, а Путин лишь нанес превентивный удар.

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Російська пропаганда, окупація Криму Росією, фейки

Российские пропагандисты запустили фейк об "украинских медалях" за возвращение Крыма / Фото с телеграм-канала Дениса Казанского

Обратите внимание Почему на Западе до последнего считали, что россияне – не совсем варвары

Украинский оказался не по зубам

Но поскольку пропагандой в России занимаются криворукие дегенераты вроде бросившего эту ложь Бориса Рожина, то написать украинский текст без ошибок для них – непосильная задача.

И с инициалами Зеленского вышло примерно так же, как и со всей "спецоперацией". И ничего удивительного в этом нет, ведь российский имперец – это всегда максимально тупое, бездарное и ограниченное существо.

ВСУ

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