Якщо нездари, то нездари в усьому

Тому вони кинулися вигадувати фейки про те, що нібито це Україна готувалася першою напасти на Росію, а Путін лише завдав превентивного удару.

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Російська пропаганда, окупація Криму Росією, фейки
Російські пропагандисти запустили недолугий фейк про "українські медалі" за поверненя Криму / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського

Зверніть увагу Чому на Заході до останнього вважали, що росіяни – не зовсім варвари

Українська виявилася не по зубах

Але оскільки пропагандою в Росії займаються криворукі дегенерати на кшталт Бориса Рожина, який вкинув цю брехню, то написати український текст без помилок для них – непосильне завдання.

І з ініціалами Зеленського вийшло приблизно так само, як і з усією "спецоперацією". Й нічого дивного в цьому немає, адже російський імперець – це завжди максимально тупа, бездарна та обмежена істота.

Війна Росії з Україною, агресія РФ, ЗСУ, армія України

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