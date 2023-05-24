Информация об этом есть на ресурсе Государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности. Заявка датирована еще 13 апреля 2023 года, пишет 24 Канал.

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Что известно о патентовании "Подкаст-терапии"

Заявителем на патентование торговой марки и двух логотипов является Суббота Спартак Александрович.

Спартак Суббота хочет запатентовать "Подкаст-терапию" / Скиншот с сайта Государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности

Следует отметить, что после скандала соведущий проекту комик Евгений Янович 12 апреля заявил, что больше не будет участвовать в "Подкаст-терапии".

"13 апреля в 9:00 не выйдет новый выпуск "Подкаст терапии". 17 апреля никто не поедет в тур. Пока Коля занимается этим вопросом. Все средства будут возвращены. А выйдет ли вообще когда-нибудь "Подкаст терапия"? Нет", – написал Янович.

После этого Спартак Суббота заявил, что будет продолжать вести проект "Подкаст-терапия" без Евгения Яновича, несмотря на то, что его обвиняют в мошенничестве.

Уже 8 мая "психотерапевт" опубликовал новый выпуск "Подкаст терапии" с новой соведущей. Ею оказалась Ирина, о которой в сети нет информации.

Обратите внимание! В апреле Илья Полуденный опубликовал расследование о Спартаке Субботе. В нем говорится, что он действительно мог выдавать себя не за того, кем является на самом деле. В частности, он называл себя кандидатом наук за 5 лет до защиты, говорил, что имеет медицинское образование, мог вступать в эротические отношения с клиентками и даже говорить неправду о своем имени. Подробнее о масштабном расследовании – читайте по ссылке.