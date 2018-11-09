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      Спасая жизнь другим: в Одессе во время операции умер известный военный врач

      98 Читати новину українською
      Умер известный военный врач Олег Кушнир
      Умер известный военный врач Олег Кушнир / Фото из социальных сетей

      В Одессе умер известный военный врач Олег Кушнир. Это случилось на рабочем месте во время операции, когда врач спасал жизнь другим.

      51-летний анестезиолог неоднократно был на Востоке.

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      Он работал с бойцами, которые лечились в военном госпитале. Спас немало жизней, но свое сохранить не смог. Волонтеры, которые его знали, говорят, что это огромная потеря для всей военной медицины Украины.

      Он спасал других, но он не уберег себя, потому что для него была в первую очередь важна именно работа. Вчера, когда это все случилось, он еще раньше чувствовал себя плохо, но он все равно пошел делать операцию,
      – рассказал волонтер Андрей Танцюра.

      Видео: волонтер Андрей Танцюра об Олеге Кушнире

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Медицина Жертвы Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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