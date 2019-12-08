23:20
8 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:13, 7 декабря
      Вєсті.UA
      18:12, 7 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Спасала студентов и погибла: история преподавательницы колледжа Одессы Анны Бортюк

      3 Читати новину українською
      Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: что известно об Анне Бортюк / Соцсети

      В Одессе простились с еще одной жертвой пожара на Троицкой. Речь идет о 43-летней преподавательнице математики Анне Бортюк. Женщина погибла, когда в третий раз возвращалась за студентами в горящее здание. Предварительная причина смерти – отравление продуктами горения. Ее тело достали из-под завалов 5 декабря. Произошло это на глазах ее мужа. Последний, собственно, опознал погибшую.

      Муж Анны Бортюк работает в ГСЧС

      У женщины остались двое взрослых детей, муж и пожилые родители. Ее муж, Николай, работает в главном управлении по чрезвычайным ситуациям Одесской области. Много лет он был спасателем, но потом попал в управление. Когда произошел пожар, ему позвонили знакомые пожарные. Говорили, что едут тушить пожар туда, где работает его Аня. И Николай бросился также туда, пишет "Обозреватель".

      Обратите внимание! Смерть второго сына за год: печальная история Трофимчуков, пострадавших из-за пожара в Одессе

      Ганна Бортюк, Одеса, загиблі, пожежа, Одеса, Троїцька
      Анна Бортюк вместе с мужем Николаем

      Анна Бортюк в этом колледже работала уже давно. Преподавала высшую математику. Знакомые рассказывают, что это было ее любимым делом, и отдавалась она полностью работе. Она прекрасно знала свой предмет, была доброй и чуткой, никогда не скандалила. Как подтверждение ученики постоянно приходили к ней домой.

      В некоторых моментах она была строгой, в некоторых – доброй. У нее определенно был свой стержень. Вот она его и показала – спасла людей, забыла спасти себя,
      – вспоминает один из студентов Анны Бортюк.

      Как погибла Анна Бортюк

      По словам студентов преподавательницы, женщина выводила детей с горящего здания, затем снова возвращалась туда и снова выводила. Возвращалась она как минимум трижды.

      Вероятно, потому что она сама мама двоих детей. А еще ее муж работал спасателем, она знала, что нужно делать. Он все время говорил ей: "Аня, если будет пожар, беги наверх. Когда конструкции будут разрушаться, тебя хоть не завалит". Ее первой и нашли, потому что она была наверху. Ее тело не было обгоревшим, а только покрытым сажей, а с носа шла кровь. Она задохнулась,
      – рассказывает ее знакомая.

      Друзья женщины также уверены, что та не могла поступить иначе, знала, что может и не вернуться, но все равно пошла спасать детей. Тело Анны вытащили из-под завалов на глазах у мужа, он ее узнал.

      Важно! Пожар в колледже Одессы: под завалами нашли еще 2 тела – число жертв возросло до 10

      Как Анну Бортюк провожали в последний путь

      Что известно о пожаре в колледже на Троицкой в ​​Одессе

      • Пожар произошел на улице Троицкой в ​​Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
      • Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.
      • Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
      • В результате пожара погибли восемь человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. Она выпрыгнула из горящего здания и сбила спасателя, который лез по пожарной лестнице на верхние этажи. Спасатель Сергей Шатохин умер в больнице 7 декабря из-за тяжелых травм.
      • Число пострадавших возросло до 32 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
      • Полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Также в ГСЧС высказали версию, что пожар мог возникнуть из-за неисправного удлинителя.
      • 5 и 6 декабря объявили дня траура в Одессе, а 8 число – днем ​​национального траура по всей Украине.

      Подробнее о трагедии! Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло, причины и детали трагедии

      Сенцову не дали выступить на вручении премии Европейской киноакадемии
      сегодня
      786
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Потери Жертвы Пожар Пожар в Одессе на Троицкой
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:22 Главные новости 8 декабря: митинги перед "Нормандией" и смерть героя Волынца
      Ірина Вихрущ 118
      сегодня , 22:00 Тиск Росії на Україну, козирі Зеленського перед Путіним та скандальна редакторка: блоги тижня
      Блоги тижня 968
      сегодня , 19:30 "Слуги народа" о третьем Майдане и что не так с падением курса доллара – видео недели
      Северин Трач 754
      сегодня , 19:00 Уб'ють вас усіх, – Забужко про смерть активіста Мирошниченка та боротьбу за українську мову
      Блог Соцмережі 3849
      сегодня , 16:00 Світові метрополії, які збідніли та втратили своє значення. Частина друга
      Борис Немировський 1387
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук