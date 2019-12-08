Спасала студентов и погибла: история преподавательницы колледжа Одессы Анны Бортюк

В Одессе простились с еще одной жертвой пожара на Троицкой. Речь идет о 43-летней преподавательнице математики Анне Бортюк. Женщина погибла, когда в третий раз возвращалась за студентами в горящее здание. Предварительная причина смерти – отравление продуктами горения. Ее тело достали из-под завалов 5 декабря. Произошло это на глазах ее мужа. Последний, собственно, опознал погибшую.

Муж Анны Бортюк работает в ГСЧС

У женщины остались двое взрослых детей, муж и пожилые родители. Ее муж, Николай, работает в главном управлении по чрезвычайным ситуациям Одесской области. Много лет он был спасателем, но потом попал в управление. Когда произошел пожар, ему позвонили знакомые пожарные. Говорили, что едут тушить пожар туда, где работает его Аня. И Николай бросился также туда, пишет "Обозреватель".

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Анна Бортюк вместе с мужем Николаем

Анна Бортюк в этом колледже работала уже давно. Преподавала высшую математику. Знакомые рассказывают, что это было ее любимым делом, и отдавалась она полностью работе. Она прекрасно знала свой предмет, была доброй и чуткой, никогда не скандалила. Как подтверждение ученики постоянно приходили к ней домой.

В некоторых моментах она была строгой, в некоторых – доброй. У нее определенно был свой стержень. Вот она его и показала – спасла людей, забыла спасти себя,

– вспоминает один из студентов Анны Бортюк.

Как погибла Анна Бортюк

По словам студентов преподавательницы, женщина выводила детей с горящего здания, затем снова возвращалась туда и снова выводила. Возвращалась она как минимум трижды.

Вероятно, потому что она сама мама двоих детей. А еще ее муж работал спасателем, она знала, что нужно делать. Он все время говорил ей: "Аня, если будет пожар, беги наверх. Когда конструкции будут разрушаться, тебя хоть не завалит". Ее первой и нашли, потому что она была наверху. Ее тело не было обгоревшим, а только покрытым сажей, а с носа шла кровь. Она задохнулась,

– рассказывает ее знакомая.

Друзья женщины также уверены, что та не могла поступить иначе, знала, что может и не вернуться, но все равно пошла спасать детей. Тело Анны вытащили из-под завалов на глазах у мужа, он ее узнал.

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Как Анну Бортюк провожали в последний путь

Что известно о пожаре в колледже на Троицкой в ​​Одессе

Пожар произошел на улице Троицкой в ​​Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.

Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.

Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.

В результате пожара погибли восемь человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. Она выпрыгнула из горящего здания и сбила спасателя, который лез по пожарной лестнице на верхние этажи. Спасатель Сергей Шатохин умер в больнице 7 декабря из-за тяжелых травм.

Число пострадавших возросло до 32 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.

По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Также в ГСЧС высказали версию, что пожар мог возникнуть из-за неисправного удлинителя.

5 и 6 декабря объявили дня траура в Одессе, а 8 число – днем ​​национального траура по всей Украине.

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