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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Рятувала студентів і загинула: історія викладачки економічного коледжу Одеси Ганни Бортюк

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      Пожежа в коледжі на Троїцькій у Одесі: що відомо про Ганну Бортюк / Соцмережі

      В Одесі попрощалися з ще однією жертвою пожежі на Троїцькій у Одесі. Мовиться про 43-річну викладачку математики Ганну Бортюк. Жінка загинула, коли втретє верталася за студентами до палаючої будівлі. Попередня причина смерті – отруєння продуктами горіння. Її тіло витягли з-під завалів 5 грудня. Сталося це на очах її чоловіка. Останній власне опізнав загиблу. Жінка була першою, кого витягли.

      Чоловік Ганни Бортюк працює у ДСНС

      У жінки залишилися двоє дорослих дітей, чоловік і літні батьки. Її чоловік, Микола, працює в головному управлінні з надзвичайних ситуацій Одеської області. Багато років він був рятувальником, але потім потрапив до управління. Коли сталася пожежа, йому подзвонили знайомі пожежники. Казали, що їдуть гасити пожежу туди, де працює його Аня. І Микола кинувся також туди, пише "Обозреватель".

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      Ганна Бортюк, Одеса, загиблі, пожежа, Одеса, Троїцька
      Ганна Бортюк разом із чоловіком Миколою 

      Ганна Бортюк у цьому коледжі працювала вже давно. Викладала вищу математику. Знайомі розповідають, що це було її улюбленою справою, і віддавалася вона повністю роботі. Вона чудово знала свій предмет, була доброю та чуйною, ніколи не скандалила. Як підтвердження учні постійно приходили до неї додому.

      У певних моментах вона була суворою, у певних – доброю. У неї безумовно був свій стержень. Ось вона його і показала – врятувала людей, забула врятувати себе,
      – пригадує один зі студентів Ганни Бортюк.

      Як загинула Ганна Бортюк 

      За словами студентів викладачки, жінка виводила дітей з палаючої будівлі, потім знову поверталася туди та знову виводила. Поверталася вона щонайменше тричі.

      Ймовірно, тому що вона сама мама двох дітей. А ще її чоловік працював рятувальником, вона знала, що потрібно робити. Він весь час їй казав: "Аню, якщо буде пожежа, біжи нагору. Коли конструкції руйнуватимуться, тебе хоч не завалить". Її першою і знайшли, бо вона була нагорі. Її тіло не було обгорілим, а лише вкритим сажею, а носом ішла кров. Вона задихнулася,
      – розповідає її знайома.

      Друзі жінки також є упевненими, що та не могла вчинити інакше, знала, що може вже й не повернутися, але все одно пішла рятувати дітей. Тіло Анни витягли з-під завалів на очах у чоловіка, він її впізнав.

      Важливо! Пожежа в коледжі Одеси: під завалами знайшли ще 2 тіла – кількість жертв зросла до 10

      Як Ганну Бортюк проводжали в останню путь 

      Що відомо про пожежу в коледжі на Троїцькій в Одесі

      • Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
      • Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів.
      • Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
      • Внаслідок пожежі загинули вісім осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. Вона вистрибнула з палаючого будинку і збила рятувальника, що ліз пожежною драбиною на верхні поверхи. Рятувальник Сергій Шатохін помер у лікарні 7 грудня через важкі травми.
      • Кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
      • Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Також у ДСНС висловили версію, що пожежа могла виникнути через несправний подовжувач.
      • 5 та 6 грудня оголосили дня жалоби в Одесі, а 8 число – днем національної жалоби в усій Україні.

      Детальніше про трагедію! Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Пожежа в Одесі на Троїцькій Пожежа Жертви Втрати Надзвичайні ситуації
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