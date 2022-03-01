Подвиги военных отметили государственной наградой. Указ о присвоении звания Героя Украины президент подписал 28 февраля.

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Что известно о 12 Героях Украины

Что известно о 12 Героях Украины

Что известно о 12 Героях Украины

Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Боец дал возможность другим подняться в воздух.

Майор Коломиец Дмитрий Валерьевич (посмертно). Спасал собратьев и отвлек на себя огонь вражеской авиации. Воина сбил вражеский самолет.

Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Уничтожил скопления русской техники под Гостомелем.

Лейтенант Мовчан Виталий Анатольевич (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.

Полковник Оксанченко Александр Яковлевич (посмертно). Погиб в воздушном бою, когда отвлекал российскую авиацию.

Старший лейтенант Радионов Вячеслав Денисович (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове. Это спасло наших военных от ракетного удара.

Старший лейтенант Герус Андрей Андреевич. Сбил вражеский Ил-76 над Кропивницким. Именно благодаря действиям защитника вооруженный российский десант не мог высадиться.

Бригадный генерал и командир оперативно-тактической группировки "Север" Красильников Дмитрий Сергеевич. Он двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. Воин не впустил врага в Харьков из Луганской области.

Подполковник Круглов Андрей Николаевич. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и самостоятельно уничтожил 2 российских вертолета и самолет.

Полковник Мостовой Александр Владимирович. Под Васильковом сбил российский Ил-76, 2 вертолета Ми-24. Поэтому российский десант не смог высадиться.

Генерал-лейтенант Содоля Юрий Иванович. В боях за Волноваху спас спасшихся от окружения и организовал успешное контрнаступление. Теперь защитник эффективно защищает Мариуполь.