Подвиги військових відзначили державною нагородою. Указ про присвоєння звання Героя України президент підписав 28 лютого.
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Що відомо про 12 Героїв України
- Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович (посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Боєць дав можливість іншим піднятися в повітря.
- Майор Коломієць Дмитро Валерійович (посмертно). Рятував побратимів та відвернув на себе вогонь ворожої авіації. Воїна збив ворожий літак.
- Підполковник Матуляк Геннадій Васильович (посмертно). Знищив скупчення російської техніки під Гостомелем.
- Лейтенант Мовчан Віталій Анатолійович (посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.
- Полковник Оксанченко Олександр Якович (посмертно). Загинув у повітряному бою, коли відвертав увагу російської авіацію.
- Старший лейтенант Радіонов В'ячеслав Денисович (посмертно). Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся в повітря у Василькові. Це врятувало наших військових від ракетного удару.
- Старший лейтенант Герус Андрій Андрійович. Збив ворожий Іл-76 над Кропивницьким. Саме завдяки діям захисника озброєний російський десант не зміг висадитися.
- Бригадний генерал та командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" Красильников Дмитро Сергійович. Він дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку. Воїн не впустив ворога до Харкова з Луганської області.
- Підполковник Круглов Андрій Миколайович. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога й самостійно знищив 2 російські гелікоптери та літак.
- Полковник Мостовий Олександр Володимирович. Під Васильковом збив російський Іл-76, 2 гелікоптери Мі-24. Через це російський десант не зміг висадитися.
- Генерал-лейтенант Содоля Юрій Іванович. У боях за Волноваху врятував побратимів від оточення й організував успішний контрнаступ. Тепер захисник ефективно обороняє Маріуполь.
- Полковник медичної служби Хорошун Едуард Миколайович. Організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.
Редакція 24 каналу дякує нашим захисникам за їхню мужність та героїзм. Слава Україні! Героям Слава!
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