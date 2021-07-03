Трагедии случились в 2 городах и 1 поселке. Всего за пол дня под водой погибли 4 человека.
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Где утонули люди
- В Кривом Роге,
- Киеве (два случая),
- Кураховке Донецкой области.
Известно, что одна из погибших в Киеве – 40-летняя женщина. В то же время информацию о других жертвах в ГСЧС не указывают.
Сколько можно повторять: выпил – в воду не ходи! А также простая народная мудрость: "Не знаешь брода – не лезь в воду",
– подчеркнули спасатели.
Они призывали людей не "умножать печальную статистику, а включать мозг у воды".
Трагедии на водоемах
- За первый месяц лета 2021 года в Украине утонули около 200 человек, из них 34 – дети.
- 29 июня у реки Днестр на Львовщине исчез рыбак. Спасатели нашли мужчину мертвым в водоеме лишь через 3 дня.
- 23 июня на реке в Днепропетровской области утонул 10-летний мальчик. Его тело нашли в 15 метрах от края берега на 2-метровой глубине.
- В Белой Церкви 15 июня на реке Рось утонула 14-летняя девочка, которая пыталась спасти свою подругу.
- На Харьковщине 16 июня погиб 6-летний мальчик, который упал с надувного матраса.