Трагедії трапилися у 2 містах та 1 селищі. Всього за пів дня під водою загинули 4 людей.

До теми Загибель 11-річного школяра у кар'єрі на Львівщині: подробиці трагедії

Де потонули люди

У Кривому Розі,

Києві (два випадки),

Курахівці Донецької області.

Відомо, що одна із загиблих у Києві – 40-річна жінка. Водночас інформацію про інших жертв у ДСНС не вказують.

Скільки можна повторювати: випив – у воду не йди! А також проста народна мудрість: "Не знаєш броду – не лізь у воду",

– наголосили рятувальники.

Вони закликали людей не "множити сумну статистику, а вмикати мозок біля водойм".

Трагедії на водоймах