Уже сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжают разбирать завалы и тушить пожары из-за обстрелов врага.

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Всего с 20 по 21 марта спасатели совершили более 30 выездов.

К работе приобщаются коммунальщики и волонтеры

Над расчисткой завалов разрушенных жилых и админпостроек работают спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики.

В частности, пожары в результате обстрелов возникали в Киевском и Индустриальном районах города Харькова, а также Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах области.

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.

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