Уже добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжують розбирати завали і гасити пожежі через обстріли ворога.

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Загалом за з 20 по 21 березня рятувальники здійснили понад 30 виїздів.

До роботи долучаються комунальники та волонтери

Над розчищенням завалів зруйнованих житлових та адмінбудівель працюють рятувальники Харківського гарнізону ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники.

Зокрема пожежі внаслідок обстрілів виникали у Київському та Індустріальному районах міста Харкова, а також Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах області.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, які не розірвались.

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