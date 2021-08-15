В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что работают 7 групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам.

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По состоянию на 06:00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Осадков в этой местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла,

– отметили в ГСЧС.

Всего к поисковым работам привлечено 156 человек, 19 единиц техники, 3 собаки, квадрокоптер:

ГСЧС – 57 человек, 2 собаки, 10 единицы техники (из них 1 квадрокоптер);

Нацполиция – 7 человек, 4 единицы техники и 1 собака;

НГУ – 30 человек и 2 единицы техники;

ВСУ – 11 человек;

волонтеры – 13 человек и 2 единицы техники;

работники Карпатского национального природного парка – 8 человек и 1 единица техники.

На Говерле ищут 6-летнего мальчика: смотрите видео

На Говерле ищут 6-летнего мальчика / Фото ГСЧС