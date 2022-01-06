Опасность будет первого уровня желтого. Об этом предупреждают спасатели, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

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По данным Укргидрометцентра, 6 января днем ​​в Закарпатской области сильные дожди с переходом в мокрый снег, в Карпатах сильный мокрый снег,

– сообщает ГСЧС.

Также стоит обратить внимание на налипание мокрого снега и быть осторожными на дорогах из-за гололедицы.

Погода в Украине

Погоду в Украине в четверг, 6 января, синоптики прогнозировали холодной. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов. В то же время на Юге страны, в Днепре и Донецкой области должно быть тепло.

Также был прогноз, что сильные морозы не вернутся в Украину даже на рождественские праздники. Небольшое похолодание обещают 7 января, однако колядовать придется не под снегопадами, а кое-где под дождем.

Во Львове в первый день 2022 года, 1 января, проснулись сурки Маричка и Мышко. Это может свидетельствовать о приближении ранней весны и слишком короткой зиме в этом году.

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