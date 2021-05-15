Спасатели в субботу, 15 мая, предупредили о стремительном ухудшении погодных условий. Уже в ближайшие несколько часов северные и центральные области накроют грозы.

В эпицентре также окажутся Киев и Киевская область. Людей просят быть осторожными и без надобности не выходить из дома.

Заметьте Зима посреди мая: в Карпатах до сих пор существует угроза схода лавин

На Прикарпатье спасатели предупреждают о высоком уровне пожарной опасности. На протяжении 15 – 17 мая на территории области ожидаются 4 и 5 уровни опасности.

Помните, что пожары в экосистемах могут повлечь тяжелые последствия, в частности, неконтролируемое распространение огня на жилые дома и лесные массивы, разрушение плодородного слоя почвы и гибель животных,

– подчеркнули спасатели.

Тем временем на Западе Украины синоптики прогнозируют действительно летнее потепление. Там ожидают до +29 градусов.

В Карпатах температура воздуха будет колебаться от +13 до +14 градусов.

В общем в течение выходных 15 – 16 мая прогнозируют сильные дожди и грозы.