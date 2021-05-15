Уже в ближайшие часы: спасатели предупредили о мощных грозах в Украине
Спасатели в субботу, 15 мая, предупредили о стремительном ухудшении погодных условий. Уже в ближайшие несколько часов северные и центральные области накроют грозы.
Источник:ГСЧС
В эпицентре также окажутся Киев и Киевская область. Людей просят быть осторожными и без надобности не выходить из дома.
Заметьте Зима посреди мая: в Карпатах до сих пор существует угроза схода лавин
На Прикарпатье спасатели предупреждают о высоком уровне пожарной опасности. На протяжении 15 – 17 мая на территории области ожидаются 4 и 5 уровни опасности.
Помните, что пожары в экосистемах могут повлечь тяжелые последствия, в частности, неконтролируемое распространение огня на жилые дома и лесные массивы, разрушение плодородного слоя почвы и гибель животных,
– подчеркнули спасатели.
Тем временем на Западе Украины синоптики прогнозируют действительно летнее потепление. Там ожидают до +29 градусов.
В Карпатах температура воздуха будет колебаться от +13 до +14 градусов.
В общем в течение выходных 15 – 16 мая прогнозируют сильные дожди и грозы.
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