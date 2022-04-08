Спасатели обнародовали видео, на котором видно, как коммунальщики разбивают завалы домов. Разбирают изнуряемые здания для того, чтобы люди могли проститься с теми, жизнь которых унесли российские ракеты.

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Рядом со спасателями находятся родственники погибших под завалами. Они ждут, чтобы последний раз проститься со своими дорогими людьми.

Они все время рядом. Каждый день приходят наблюдать за работой спасателей и ждут страшное известие. Каждый свое,

– написали в ГСЧС.

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