Рятувальники оприлюднили відео, на якому видно, як комунальники розбилають завали будинків. Розбирають знуйновані будівлі для того, щоб люди могли попрощатися з тими, життя яких забрали російські ракети.

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Поруч із рятувальникам перебувають рідні тих, хто загинув під завалами. Вони чекають на те, щоб востаннє попрощатися зі своїми дорогими людьми.

Вони увесь час поруч. Щодня приходять спостерігати за роботою рятувальників і чекають на страшну звістку. Кожен на свою,

– написали в ДСНС.

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