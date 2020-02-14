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      Спасатели нашли в Карпатах пять заблудившихся туристов

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      Спасатели спасли пятерых заблудившихся туристов / 24tv.ua

      Во время поисковых операций в районе долины Драгобрат на Раховщине спасатели нашли пятерых туристов.

      Закарпатские горные спасатели провели две поисковые операции на Раховщине, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      Первое сообщение о заблудившихся в горах людях поступило в 16:10 от гражданки Литовской Республики, заблудившейся в районе долины Крачунеска.

      На ее поиски отправили четырех спасателей Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. В то время в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о еще четырех заблудившихся туристов. Среди них трое киевлян и полтавчанка.

      В 17:30 литовку нашли в районе долины Крачунеска и в сопровождении одного спасателя доставили к временному месту жительства. В 19:00 группа спасателей нашла местонахождение еще трех туристов. В медицинской помощи они не нуждались.

      Всех туристов сопроводили в урочище Драгобрат.

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      Теги: Новости Украины
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