Рятувальники відшукали у Карпатах п’ятьох заблукалих туристів
Під час пошукових операцій в районі полонини Драгобрат на Рахівщині, рятувальники знайшли п’ятьох туристів.
Закарпатські гірські рятувальники провели дві пошукові операції на Рахівщині, повідомляє пресслужба ДСНС.
Читайте також: Негода наробила в Україні лиха: які області постраждали
Перше повідомлення про загублення в горах людей надійшло о 16:10 від громадянки Литовської Республіки, яка заблукала в районі полонини Крачунеска.
На її пошуки відправили чотирьох рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення. У той час в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про загублення ще чотирьох туристів в цій же місцевості. Серед них троє киян та полтавчанка.
О 17:30 литовку знайшли в районі полонини Крачунеска та в супроводі одного рятувальника доправили до тимчасового місця проживання. О 19:00 група рятувальників відшукала місцезнаходження ще трьох туристів. Медичної допомоги вони не потребували.
Усіх туристів супроводили до урочища Драгобрат.