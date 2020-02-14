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      Рятувальники відшукали у Карпатах п’ятьох заблукалих туристів

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      Рятувальники врятували п'ятьох заблукалих туристів / 24tv.ua

      Під час пошукових операцій в районі полонини Драгобрат на Рахівщині, рятувальники знайшли п’ятьох туристів.

      Закарпатські гірські рятувальники провели дві пошукові операції на Рахівщині, повідомляє пресслужба ДСНС.

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      Перше повідомлення про загублення в горах людей надійшло о 16:10 від громадянки Литовської Республіки, яка заблукала в районі полонини Крачунеска.

      На її пошуки відправили чотирьох рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення. У той час в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про загублення ще чотирьох туристів в цій же місцевості. Серед них троє киян та полтавчанка.

      О 17:30 литовку знайшли в районі полонини Крачунеска та в супроводі одного рятувальника доправили до тимчасового місця проживання. О 19:00 група рятувальників відшукала місцезнаходження ще трьох туристів. Медичної допомоги вони не потребували.

      Усіх туристів супроводили до урочища Драгобрат.

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      Теги: Новини України
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