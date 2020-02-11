Негода наробила в Україні лиха: які області постраждали

Внаслідок складних погодних умов в Україні без світла залишилися 380 населених пунктів у 11 областях. Крім того, негода пошкодила понад 100 покрівель будинків та об’єктів соціально-побутової сфери.

За інформацією пресцентру ДСНС, найбільше від негоди постраждали такі області України:

Івано-Франківська – тут знеструмлено 93 населені пункти,

Львівська – 75,

Чернігівська – 47,

Полтавська – 42,

Сумська – 40,

Київська – 24,

Черкаська – 20,

Одеська – 17,

Дніпропетровська – 10,

Кіровоградська – 7,

Закарпатська – 5.

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Крім того, внаслідок поривів вітру сталося часткове пошкодження 101 покрівлі будівель. Зокрема, на Львівщині постраждали:

35 об’єктів соціально-побутової сфери,

25 індивідуальних житлових будинків,

26 комунальних житлових будинків,

3 допоміжні будівлі.

Схожою є ситуація й на Івано-Франківщині – тут негода пошкодила 12 покрівель об’єктів соціально-побутової сфери.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго. А ліквідацією наслідків негоди займаються комунальні служби.

Зауважимо, що зараз негода вирує не лише в Україні, а й в усій Європі. Зокрема, на півночі континенту лютує потужний шторм Кіара. Його жертвами стали здебільшого жителі Британських островів. А на Німеччину обвалися ураган Сабіна. Зауважимо, що він є продовженням Кіари. Також він негоди постраждали Чехія, Словенія, Швеція та Польща.

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