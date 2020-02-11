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      Негода наробила в Україні лиха: які області постраждали

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      Негода в Україні: знеструмлено 380 населених пунктів у 11 областях / Соцмережі

      Внаслідок складних погодних умов в Україні без світла залишилися 380 населених пунктів у 11 областях. Крім того, негода пошкодила понад 100 покрівель будинків та об’єктів соціально-побутової сфери.

      За інформацією пресцентру ДСНС, найбільше від негоди постраждали такі області України:

      • Івано-Франківська – тут знеструмлено 93 населені пункти,
      • Львівська – 75,
      • Чернігівська – 47,
      • Полтавська – 42,
      • Сумська – 40,
      • Київська – 24,
      • Черкаська – 20,
      • Одеська – 17,
      • Дніпропетровська – 10,
      • Кіровоградська – 7,
      • Закарпатська – 5.

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      Крім того, внаслідок поривів вітру сталося часткове пошкодження 101 покрівлі будівель. Зокрема, на Львівщині постраждали:

      • 35 об’єктів соціально-побутової сфери,
      • 25 індивідуальних житлових будинків,
      • 26 комунальних житлових будинків,
      • 3 допоміжні будівлі.

      Схожою є ситуація й на Івано-Франківщині – тут негода пошкодила 12 покрівель об’єктів соціально-побутової сфери.

      До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго. А ліквідацією наслідків негоди займаються комунальні служби.

      Зауважимо, що зараз негода вирує не лише в Україні, а й в усій Європі. Зокрема, на півночі континенту лютує потужний шторм Кіара. Його жертвами стали здебільшого жителі Британських островів. А на Німеччину обвалися ураган Сабіна. Зауважимо, що він є продовженням Кіари. Також він негоди постраждали Чехія, Словенія, Швеція та Польща.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні ДСНС Електроенергія Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
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