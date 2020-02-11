Негода наробила в Україні лиха: які області постраждали
Внаслідок складних погодних умов в Україні без світла залишилися 380 населених пунктів у 11 областях. Крім того, негода пошкодила понад 100 покрівель будинків та об’єктів соціально-побутової сфери.
За інформацією пресцентру ДСНС, найбільше від негоди постраждали такі області України:
- Івано-Франківська – тут знеструмлено 93 населені пункти,
- Львівська – 75,
- Чернігівська – 47,
- Полтавська – 42,
- Сумська – 40,
- Київська – 24,
- Черкаська – 20,
- Одеська – 17,
- Дніпропетровська – 10,
- Кіровоградська – 7,
- Закарпатська – 5.
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Крім того, внаслідок поривів вітру сталося часткове пошкодження 101 покрівлі будівель. Зокрема, на Львівщині постраждали:
- 35 об’єктів соціально-побутової сфери,
- 25 індивідуальних житлових будинків,
- 26 комунальних житлових будинків,
- 3 допоміжні будівлі.
Схожою є ситуація й на Івано-Франківщині – тут негода пошкодила 12 покрівель об’єктів соціально-побутової сфери.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго. А ліквідацією наслідків негоди займаються комунальні служби.
Зауважимо, що зараз негода вирує не лише в Україні, а й в усій Європі. Зокрема, на півночі континенту лютує потужний шторм Кіара. Його жертвами стали здебільшого жителі Британських островів. А на Німеччину обвалися ураган Сабіна. Зауважимо, що він є продовженням Кіари. Також він негоди постраждали Чехія, Словенія, Швеція та Польща.
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