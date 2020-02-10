Потужний ураган "Сабіна" в Німеччині: фото та відео страшних наслідків

На Європу обвалився шторм "Кіара". Згодом він переріс в ураган "Сабіна". Накрила негода здебільшого західноєвропейські країни, зокрема Німеччину. На німецьких височинах у Шварцвальді вранці 10 лютого було зафіксовано швидкість вітру 177 кілометри за годину.

Розпочалася Сабіна (він же – Забіне) вирувати в Німеччині вночі проти 10 лютого. Триватимуть тут складні погодні умови тут до 11 числа, здебільшого у південних районах країни, пишуть німецькі ЗМІ.

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Станом на вечір 10 лютого ураган пройшовся всією територією ФРН – від північного морського узбережжя до Баварії. Внаслідок негоди впали дерева, також зруйновано будинки, а машини, що були припаркованими надворі зазнали пошкоджень.

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Вже відомо і про перших потерпілих внаслідок Сабіни. Зокрема, в землі Саар двоє людей отримали серйозні поранення від дерева, що впало. А у Франкфурті-на-Майні будівельний кран впав на собор і пошкодив його дах. Водночас у Падерборні відламана вітром гілка серйозно поранила 16-річного підлітка.

Дивіться відео наслідків урагану "Сабіна" в Німеччині

Крім того, уранці 10 лютого не працювала залізниця, а в декількох федеральних землях також зупинили взагалі все пасажирське сполучення. Частину рейсів в німецьких аеропортах теж було скасовано. Автостради закрито в Північному Рейні-Вестфалії та Нижній Саксонії. Також у країні закрито багато шкіл.

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Негода також дісталася й території Польщі. Тут найбільше постраждало Підкарпатське воєводство.



Карта сили вітру на території Європи