19:01
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Потужний ураган "Сабіна" в Німеччині: фото та відео страшних наслідків

      1510 Читать новость на русском
      Ураган Сабіна в Німеччині: фото наслідків негоди

      На Європу обвалився шторм "Кіара". Згодом він переріс в ураган "Сабіна". Накрила негода здебільшого західноєвропейські країни, зокрема Німеччину. На німецьких височинах у Шварцвальді вранці 10 лютого було зафіксовано швидкість вітру 177 кілометри за годину.

      Розпочалася Сабіна (він же – Забіне) вирувати в Німеччині вночі проти 10 лютого. Триватимуть тут складні погодні умови тут до 11 числа, здебільшого у південних районах країни, пишуть німецькі ЗМІ.

      Важливо! Ураган Кіара накрив Європу: загинули шість людей

      Станом на вечір 10 лютого ураган пройшовся всією територією ФРН – від північного морського узбережжя до Баварії. Внаслідок негоди впали дерева, також зруйновано будинки, а машини, що були припаркованими надворі зазнали пошкоджень.

      Якого лиха завдав ураган Сабіна Німеччині

      Вже відомо і про перших потерпілих внаслідок Сабіни. Зокрема, в землі Саар двоє людей отримали серйозні поранення від дерева, що впало. А у Франкфурті-на-Майні будівельний кран впав на собор і пошкодив його дах. Водночас у Падерборні відламана вітром гілка серйозно поранила 16-річного підлітка.

      Дивіться відео наслідків урагану "Сабіна" в Німеччині

      Крім того, уранці 10 лютого не працювала залізниця, а в декількох федеральних землях також зупинили взагалі все пасажирське сполучення. Частину рейсів в німецьких аеропортах теж було скасовано. Автостради закрито в Північному Рейні-Вестфалії та Нижній Саксонії. Також у країні закрито багато шкіл.

      Ураган "Сабіна" вирує в Німеччині: відео 

      Негода також дісталася й території Польщі. Тут найбільше постраждало Підкарпатське воєводство.

      Шторм, ураган, крата, Сабіна, Кіара
      Карта сили вітру на території Європи 

      Україна на порозі економічної кризи і ми всі помремо? Що відбувається насправді
      сьогодні
      55412
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Погода Шторм у Європі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:22 Чи є конфлікт: експерт пояснив специфіку відносин Разумкова та Зеленського
      Ярослав Голобородько 452
      сьогодні , 18:00 Боротьба між Коломойським та Зеленським: чому олігарх хотів усунути Гончарука
      Сергій Лещенко 741
      сьогодні , 11:07 Треба забути про підхід "справжні музиканти" і "попса" — інтерв’ю з Сашею Кольцовою
      639
      7 лютого , 17:54 Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції
      Марія Бондар 2712
      сьогодні , 17:25 Доля союзу Білорусі та Росії: чому Лукашенко шукає друзів у США
      Богдан Мірошниченко 829
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук