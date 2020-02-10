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      Мощный ураган "Сабина" в Германии: фото и видео последствий

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      Ураган Сабина в Германии: фото последствий непогоды

      На Европу обрушился шторм "Сиара". Впоследствии он перерос в ураган "Сабина". Накрыла непогода в основном западноевропейские страны, в частности Германию. На немецких возвышенностях в Шварцвальде утром 10 февраля была зафиксирована скорость ветра 177 километров в час.

      Начала Сабина (он же – Забине) бурлить в Германии в ночь на 10 февраля. Продлятся сложные погодные условия здесь до 11 числа, в основном в южных районах страны, пишут немецкие СМИ.

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      По состоянию на вечер 10 февраля ураган прошелся по всей территории ФРГ – от северного морского побережья в Баварию. Вследствие непогоды упали деревья, также разрушены дома, а машины, которые были припаркованы на улице, повреждены.

      Какие повреждения нанес ураган Сабина Германии

      Уже известно и о первых пострадавших в результате Сабины. В частности, на землях Саар два человека получили серьезные ранения от упавшего дерева. А во Франкфурте-на-Майне строительный кран упал на собор и повредил его крышу. В то же время в Падерборне отломанная ветром ветвь серьезно ранила 16-летнего подростка.

      Смотрите видео последствий урагана "Сабина" в Германии

      Кроме того, утром 10 февраля не работала железная дорога, а в нескольких федеральных землях также остановили вообще все пассажирское сообщение. Часть рейсов в немецких аэропортах тоже была отменена. Автострады закрыты в Северном Рейне-Вестфалии и Нижней Саксонии. Также в стране закрыты многие школы.

      Ураган "Сабина" бушует в Германии: видео

      Непогода также достигла и территории Польши. Здесь больше всего пострадало Подкарпатское воеводство.

      Шторм, ураган, крата, Сабіна, Кіара
      Карта силы ветра на территории Европы

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Погода Шторм в Европе
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