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      Непогода наделала в Украине беды: какие области пострадали

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      Непогода в Украине: обесточены 380 населенных пунктов в 11 областях / Соцсети

      Вследствие сложных погодных условий в Украине без света остались 380 населенных пунктов в 11 областях. Кроме того, непогода повредила более 100 кровель домов и объектов социально-бытовой сферы.

      По информации пресс-центра ГСЧС, больше всего от непогоды пострадали такие области Украины:

      • Ивано-Франковская – здесь обесточены 93 населенных пункта,
      • Львовская – 75,
      • Черниговская – 47,
      • Полтавская – 42,
      • Сумская – 40,
      • Киевская – 24,
      • Черкасская – 20,
      • Одесская – 17,
      • Днепропетровская – 10,
      • Кировоградская – 7,
      • Закарпатская – 5.

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      Кроме того, в результате порывов ветра произошло частичное повреждение 101 кровли зданий. В частности, на Львовщине пострадали:

      • 35 объектов социально-бытовой сферы,
      • 25 индивидуальных жилых домов,
      • 26 коммунальных жилых домов,
      • 3 подсобных здания.

      Сходная ситуация и на Ивано-Франковщине – здесь непогода повредила 12 кровель объектов социально-бытовой сферы.

      К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. А ликвидацией последствий непогоды занимаются коммунальные службы.

      Заметим, что сейчас непогода бушует не только в Украине, а и в во всей Европе. В частности, на севере континента свирепствует мощный шторм Сиара. Его жертвами стали в основном жители Британских островов. А на Германию обрушился ураган Сабина. Заметим, что он является продолжением Сиары. Также он непогоды пострадали Чехия, Словения, Швеция и Польша.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Электроэнергия ГСЧС
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