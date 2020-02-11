Непогода наделала в Украине беды: какие области пострадали

Вследствие сложных погодных условий в Украине без света остались 380 населенных пунктов в 11 областях. Кроме того, непогода повредила более 100 кровель домов и объектов социально-бытовой сферы.

По информации пресс-центра ГСЧС, больше всего от непогоды пострадали такие области Украины:

Ивано-Франковская – здесь обесточены 93 населенных пункта,

Львовская – 75,

Черниговская – 47,

Полтавская – 42,

Сумская – 40,

Киевская – 24,

Черкасская – 20,

Одесская – 17,

Днепропетровская – 10,

Кировоградская – 7,

Закарпатская – 5.

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Кроме того, в результате порывов ветра произошло частичное повреждение 101 кровли зданий. В частности, на Львовщине пострадали:

35 объектов социально-бытовой сферы,

25 индивидуальных жилых домов,

26 коммунальных жилых домов,

3 подсобных здания.

Сходная ситуация и на Ивано-Франковщине – здесь непогода повредила 12 кровель объектов социально-бытовой сферы.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. А ликвидацией последствий непогоды занимаются коммунальные службы.

Заметим, что сейчас непогода бушует не только в Украине, а и в во всей Европе. В частности, на севере континента свирепствует мощный шторм Сиара. Его жертвами стали в основном жители Британских островов. А на Германию обрушился ураган Сабина. Заметим, что он является продолжением Сиары. Также он непогоды пострадали Чехия, Словения, Швеция и Польша.

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