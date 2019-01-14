Спасатели предупреждают об опасном уровне метелей в Киеве

Ночью и утром 15 января в Киеве будут порывы ветра 15-20 м/с и местами метели первого уровня опасности.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что до конца суток 14 января, ночью и утром 15 января в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с, метели (I уровень опасности, желтый).

Первый уровень опасности означает, что погодные условия могут нести угрозу, впрочем, не повлекут глобального ущерба.

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