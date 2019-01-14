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      Рятувальники попереджають про небезпечний рівень хуртовин у Києві

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      У Києві 15 січня оголошено перший рівень нбезпеки
      У Києві 15 січня оголошено перший рівень нбезпеки / Фото з відкритих джерел

      Вночі та вранці 15 січня у Києві будуть пориви вітру 15-20 м/с та місцями хуртовини першого рівня небезпеки.

      Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

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      Зазначається, що до кінця доби 14 січня, вночі та вранці 15 січня у Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий).

      Перший рівень небезпеки означає, що погодні умови можуть нести загрозу, утім не спричинять глобальної шкоди.

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      Теги: Новини України Погода Авто
      Джерело: 24 Канал
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