Спасатели продолжают поиски заблудившегося туриста в Карпатах: полная информация о происшествии

6 января Служба спасения получила два вызова: две группы туристов заблудились в Карпатах. Первая группа состояла из трех человек. Заблудившись в районе горы Гемба, они решили разделиться. Спасателям почти сразу удалось найти одного из лыжников. Медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное. Однако поиски второго продолжаются уже четвертые сутки.

По состоянию на вчера, 8 января, спасатели двумя поисковыми группами обследуют радиус горы Гемба, а также ущелье, протяженность которого 14 километров. Существует вероятность, что парень мог спрятаться там.

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Спасатели не теряют надежды, ведь лыжник имеет зажигалку и все необходимое снаряжение.

Мы надеемся, что мужчина жив. Бывали случаи, когда спасательные операции продолжались пять дней и людей находили живыми. По информации, предоставленной товарищем, у мужчины была зажигалка, поэтому он мог вырыть себе укрытие и развести костер,

– подчеркнула пресс-секретарь Госслужбы спасателей в Закарпатье Наталья Батыр.

Известно, что туристы разошлись 6 числа в 15:00. Одному из них удалось выйти на связь со спасателями. После этого его забрали с вершины на снегоходах. Оба товарища приехали из Киева.



Гора Гемба

Вторая группа путешественников также заблудилась в районе горы Гимба. В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. Аж в 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах.

Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания. Однако впоследствии их товарища нашли мертвым.



Советы как спастись во время схода лавины

Сейчас в горах температура днем до -10 градусов мороза, а ночью до -15 градусов ниже нуля. Также опасность схода лавин достигла уже третьего уровня. В очередной раз спасатели просят не выходить для катания на склоны и всегда оставлять свои координаты на ближайшем посту ГСЧС.