Рятувальники продовжують пошуки загубленого туриста в Карпатах: повна інформація про пригоду

6 січня Служба порятунку отримала два виклики: дві групи туристів заблукали у Карпатах. Перша група складалася з трьох осіб. Заблукавши у районі гори Гимба, вони вирішили розділитися. Рятувальникам майже одразу вдалося знайти одного з лижників. Медики оцінюють стан його здоров'я як задовільний. Проте пошуки другого тривають вже четверту добу.

Станом на вчора, 8 січня, рятувальники двома пошуковими групами обстежують радіус гори Гимба, а також ущелину, протяжність якої 14 кілометрів. Існує ймовірність, що хлопець міг сховатися там.

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Рятувальники не втрачають надії, адже лижник має запальничку та все необхідне спорядження.

Ми сподіваємося, що чоловік живий. Траплялися випадки, коли рятувальні операції тривали п'ять діб і людей знаходили живими. За інформацією, наданою товаришем, у чоловіка була запальничка, тому він міг вирити собі укриття і розвести багаття,

– підкреслила речниця Держслужби рятувальників на Закарпатті Наталія Батир.

Відомо, що туристи розійшлися 6 числа о 15:00. Одному з них вдалося вийти на зв'язок з рятувальниками. Після того його забрали з вершини на снігоходах. Обидва товариші приїхали з Києва.



Гора Гимба

Друга група мандрівників також загубилися у районі гори Гимба. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах.

Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання. Проте згодом їхнього товариша знайшли мертвим.



Поради як врятуватися під час сходження лавини

Наразі у горах температура днем до ​​-10 градусів морозу, а вночі до -15 градусів нижче нуля. Також небезпека сходження лавин досягла вже третього рівня. У черговий раз рятувальники просять не виходити для катання на схили і завжди залишати свої координати на найближчому пості ДСНС.