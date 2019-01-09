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      Рятувальники продовжують пошуки загубленого туриста в Карпатах: повна інформація про пригоду

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      група туристів загубилися в Карпатах
      група туристів загубилися в Карпатах / Фото з вільних джерел

      6 січня Служба порятунку отримала два виклики: дві групи туристів заблукали у Карпатах. Перша група складалася з трьох осіб. Заблукавши у районі гори Гимба, вони вирішили розділитися. Рятувальникам майже одразу вдалося знайти одного з лижників. Медики оцінюють стан його здоров'я як задовільний. Проте пошуки другого тривають вже четверту добу.

      Станом на вчора, 8 січня, рятувальники двома пошуковими групами обстежують радіус гори Гимба, а також ущелину, протяжність якої 14 кілометрів. Існує ймовірність, що хлопець міг сховатися там.

      Читайте також: Пошук заблукалих лижників у Карпатах: що відомо на цей момент

      Рятувальники не втрачають надії, адже лижник має запальничку та все необхідне спорядження.

      Ми сподіваємося, що чоловік живий. Траплялися випадки, коли рятувальні операції тривали п'ять діб і людей знаходили живими. За інформацією, наданою товаришем, у чоловіка була запальничка, тому він міг вирити собі укриття і розвести багаття,
      – підкреслила речниця Держслужби рятувальників на Закарпатті Наталія Батир.

      Відомо, що туристи розійшлися 6 числа о 15:00. Одному з них вдалося вийти на зв'язок з рятувальниками. Після того його забрали з вершини на снігоходах. Обидва товариші приїхали з Києва.

      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201901/1093174_5631389.jpg?201901135033
      Гора Гимба

      Друга група мандрівників також загубилися у районі гори Гимба. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах.

      Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання. Проте згодом їхнього товариша знайшли мертвим.

      Поради як врятуватися під час сходження лавини
      Поради як врятуватися під час сходження лавини

      Наразі у горах температура днем до ​​-10 градусів морозу, а вночі до -15 градусів нижче нуля. Також небезпека сходження лавин досягла вже третього рівня. У черговий раз рятувальники просять не виходити для катання на схили і завжди залишати свої координати на найближчому пості ДСНС.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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