Спасатели вытянули из водоема тело пропавшей 19-летней девушки

Утром 23 мая в селе Новоантоновка Николаевской области, в районе затопленного гранитного карьера было обнаружено тело девушки 1999 года рождения. Днем ранее ее товарищи, с которыми она отдыхала на побережье, сообщили спасателям, что она пропала без вести.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в области.

Читайте также: В Киеве из Днепра вытащили тело женщины

Как выяснили спасатели, прибывшие на место инцидента, девушка отлучилась от компании посидеть на камнях у самой воды. Отмечается, что глубина карьера в этом месте достигает примерно 5 метров, а в целом составляет 15 метров.

"Через некоторое время ее отсутствия, друзья забили тревогу и сообщили в Службу спасения", – добавляют представители ГСЧС.

Следовательно, в связи с исчезновением девушки вечером 22 мая начались поисковые работы на лодке в акватории карьера, но в этот день они не дали результата.

Спасатели искали в карьере тело девушки два дня

"23 мая в 09:55 спасателями на расстоянии 3-х метров от берега обнаружено бездыханное тело пропавшей, которое находилось на каменном склоне на глубине 5-6 метров. Тело погибшей передали следственно-оперативной группе Новобугского отдела Главного управления национальной полиции в Николаевской области. Дополнительно на месте находилась бригада скорой медицинской помощи", – констатировали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 30 января в Киеве исчезла первокурсница медуниверситета Мукаддас Насирлаева. После девушка совершила самоубийство, прыгнув в Днепр с моста Патона. Ее тело не могут найти до сих пор.