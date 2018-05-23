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Рятувальники витягнули з водойми тіло зниклої 19-річної дівчини

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На Миколаївщині рятувальники з кар'єру витягнули бездиханне тіло напередодні зниклої 19-річної дівчини
На Миколаївщині рятувальники з кар'єру витягнули бездиханне тіло напередодні зниклої 19-річної дівчини / Прес-служба ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Уранці 23 травня у селі Новоантонівка, що на Миколаївщині, в районі затопленого гранітного кар’єру було виявлено тіло дівчини 1999 року народження. Днем раніше її товариші, з якими вона відпочивала на узбережжі, сповістили рятувальників, що та зникла безвісти.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у області.

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Як з’ясували рятувальники, що прибули на місце інциденту, дівчина відлучилась від компанії посидіти на каменях біля самої води. Зазначається, що глибина кар’єру в цьому місці сягає приблизно 5 метрів, а загалом становить 15 метрів.

"Через деякий час її відсутності, друзі забили на сполох та сповістили до Служби порятунку", – додають представники ДСНС.

Відтак, у зв’язку зі зникненням дівчини увечері 22 травня розпочалися пошукові роботи на човні в акваторії кар’єру, але в цей день вони не дали результату.

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Рятувальники шукали у кар'єрі тіло дівчини два дні 

"23 травня о 09:55 рятувальниками на відстані 3-х метрів від берегу виявлено бездиханне тіло зниклої, яке перебувало на кам’яному схилі на глибині 5-6 метрів. Тіло загиблої передали слідчо-оперативній групі Новобузького відділу Головного управління національної поліції в Миколаївській області. Додатково на місці перебувала бригада швидкої медичної допомоги", – констатували у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 30 січня у Києві зникла першокурсниця медуніверситету Мукаддас Насирлаєва. Опісля дівчина скоїла самогубство, стрибнувши у Дніпро з мосту Патона. Її тіло не можуть знайти досі.  

Теги: Новини України ДСНС Новини Миколаєва Жертви
Джерело: 24 Канал
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