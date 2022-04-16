Российские оккупанты нанесли большой ущерб украинским городам. Повреждены не только жилые дома, но и улицы и гражданская инфраструктура.

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Тысячи волонтеров

Спасатели и коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и убрать следы пребывания оккупантов в Украине. Многие волонтеры вызвались помочь им.

Как рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, уже 10 тысяч волонтеров активно приобщились к работе ГСЧС. Тысячи украинцев, которые имеют возможность, захотели помочь как можно скорее навести порядок в своем доме и на родных улицах.