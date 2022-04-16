Російські окупанти завдали великих збитків українським містам. Пошкоджені не лише житлові будинки, а й вулиці та цивільна інфраструктура.

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Тисячі волонтерів

Рятувальники та комунальники докладають максимальні зусилля для того, щоб якомога швидше розібрати завали та прибрати сліди перебування окупантів в Україні. Багато волонтерів зголосилися допомогти їм.

Як розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, вже 10 тисяч волонтерів активно долучилися до роботи ДСНС. Тисячі українців, які мають можливість, захотіли допомогти якомога швидше навести лад у своєму домі та на рідних вулицях.

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