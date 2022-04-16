Президент зауважив, що не сумнівається, що країні вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене. Про це президент заявив ввечері 16 квітня.

Зауважте Після Бучі західні країни відмовляються від будь-яких домовленостей з Росією, – Зеленський

В України є майбутнє – це точно, – Зеленський про проєкт відбудови країни

Вільний народе найпрекраснішої країни, у якої є майбутнє – це точно. Це те, що мотивує нас боротися зараз на полі бою і цілодобово на дипломатичному, інформаційному та економічному фронтах. Це те, що дає нам змогу планувати життя після війни. Наше українське вільне, суверенне й демократичне майбутнє. Обов'язково – мирне. Обов'язково – з розвитком,

– зауважив президент.

Нічне звернення Зеленського за 16 квітня: дивіться відео