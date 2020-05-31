Плазму крови тех, кто уже переболел COVID-19, успешно используют для лечения пациентов с коронавирусом почти во всем мире. Но не в Украине. Такой метод может спасать других – об этом сообщают ученые и просят профильное министерство разрешение на его применение.

Патофизиолог, генетик, заведующий профильного отдела Института физиологии Виктор Досенко рассказал 24 каналу о спасении больных COVID-19 плазмой крови тех, кто уже переболел.

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Метод зарекомендовал себя во время лечения многих недугов, в частности, "предшественников" COVID-19 – вирусов SARS и MERS.

Собираем плазму крови людей, которые сейчас болеют. Потом получаем плазму, когда они выздоравливают – конвалесцентную. Это все уйдет в научную работу, которая раскроет тонкие механизмы действия конвалесцентной плазмы,

– пояснил патофизиолог, генетик Виктор Досенко.

Плазму для борьбы с коронавирусом успешно используют в Китае, США и многих европейских странах. Но не в Украине. В Центре общественного здоровья отчитались: предложения подготовили, решение за Минздравом.

Однако вопрос некому лоббировать, говорят ученые. Поэтому на быстрое решение не надеются.

Метод бесплатный, подчеркиваю! Когда некому искать свою выгоду и давить на чиновников, чиновники ничего не делают,

– добавил патофизиолог, генетик Виктор Досенко.

И недостаток такой плазмы в том, что ее можно переливать только при совпадении группы крови. В отличие от препаратов на основе специфических к COVID иммуноглобулинов. Их тоже выделяют из плазмы тех, кто имеет антитела. В Украине разработкой такого занимается частная фармацевтическая компания. Говорят, что препарат может появиться в продаже уже осенью. Но чтобы запустить процесс производства нужно 300 литров плазмы. Получить необходимое количество оказалось не просто.

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"Те люди, которые приходят к нам со справками о выздоровлении от COVID-19, не все имеют антитела. Поэтому мы решили тестировать всех доноров. Так мы находим людей, которые не имели симптомов в последнее время, не имеют справки, что болели COVID-19. Они болели в январе, в декабре, имеют большое количество антител к COVID-19", – пояснил менеджер по коммуникациям фармацевтической компании Алексей Денисенко.

Ученые объясняют, что из-за не точной лабораторной диагностики можно получить "ложно-положительный" результат. Да и антитела сразу появляются не у всех.



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