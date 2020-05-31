Плазму крові тих, хто вже перехворів на COVID-19, успішно використовують для лікування пацієнтів з коронавірусом майже у всьому світі. Але не в Україні. Такий метод може рятувати інших – про це повідомляють науковці й просять профільне міністерство дозволи його застосовувати.

Патофізіолог, генетик, завідувач профільного відділу Інституту фізіології Віктор Досенко розповів 24 каналу про порятунок хворих на COVID-19 плазмою крові тих, хто вже перехворів.

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Метод зарекомендував себе під час лікування багатьох недуг, зокрема, "попередників" COVID-19 – вірусів SARS і MERS.

Збираємо плазму крові людей, що зараз хворіють. Потім отримуємо плазму, коли вони одужують – конвалесцентну. Це все піде в наукову роботу, яка розкриє тонкі механізми дії конвалесцентної плазми,

– пояснив патофізіолог, генетик Віктор Досенко.

Плазму для боротьби з коронавірусом успішно використовують в Китаї, США та багатьох європейських країнах. Але не в Україні. У Центрі громадського здоров'я прозвітували: пропозиції підготували, рішення за МОЗ.

Проте питання немає кому лобіювати, кажуть науковці. Тож на швидке вирішення не сподіваються.

Метод безкоштовний, наголошую! Коли нема кому шукати свою вигоду і тиснути на чиновників, чиновники нічого й не роблять,

– додав патофізіолог, генетик Віктор Досенко.

Та недолік такої плазми в тому, що її можна переливати лише при співпадінні групи крові. На відміну від препаратів на основі специфічних до COVID імуноглобулінів. Їх теж виділяють з плазми тих, хто має антитіла. В Україні розробкою такого займається приватна фармацевтична компанія.

Кажуть, що препарат може з'явитися у продажу вже восени. Але щоб запустити процес виробництва потрібно 300 літрів плазми. Отримати необхідну кількість виявилося не просто.

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"Ті люди, які приходять до нас із довідками про одужання від COVID-19, не всі мають антитіла. Тому ми вирішили тестувати всіх донорів. Так ми знаходимо людей, які не мали симптомів останнім часом, не мають довідки, що хворіли на COVID-19. Вони хворіли в січні, в грудні, мають велику кількість антитіл до COVID-19," – пояснив менеджер з комунікацій фармацевтичної компанії Олексій Денисенко.

Науковці пояснюють, що через не точну лабораторну діагностику можна отримати "хибно-позитивний" результат. Та й антитіла одразу з'являються не у всіх.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

