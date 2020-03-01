Спасение храма: как памятник архитектуры превратили в музей

В Тернопольской области в маленьком селе Кобзаревка взялись спасать памятник архитектуры. В разрушенном римско-католическом храме обустроили местный музей. Как люди самостоятельно изменили свое родное село к лучшему, узнавали корреспонденты 24 канала.

В селе Кобзаревка до Второй мировой войны проживало много поляков. Советская власть принудительно выселили их, а местный костел превратила в колхозные амбары.

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Впоследствии костел хотели уничтожить. Сначала взялись сбивать крест на шпиле, однако попытки оказались неудачными, поэтому костел оставили в покое. Сельская староста рассказала, что несколько лет назад поляки согласились восстановить храм, но при условии, что будет хотя бы 10 прихожан. Однако желающих не оказалось.

Чтобы спасти здание от разрушения, в помещении костела решили разместить музей села Кобзаревка. Его жители устроили субботник и сделали ремонт.

В алтарной части старого католического костела повесили портреты украинских гетманов. Рядом с Богданом Хмельницким и Иваном Мазепой установили картину казацкого полковника Ивана Богуна. А еще сделали выставку посвященную Тарасу Шевченко – в честь него и названо деревню.



Музей в костеле

Кроме того, в Кобзаревском музее десятки старинных икон, многие вещи быта украинцев 18-19 века, а также документы и фото связанные с историей села.

Музей для местных жителей стал центром культуры. Здесь проводят тематические уроки для детей, а также посвящение сельских мальчиков в казаки. Селяне надеются, что в будущем сельский музей станет центром культурной жизни всей округи.