Порятунок храму: як пам’ятку архітектури перетворили на музей

На Тернопільщині у маленькому селі Кобзарівка взялися рятувати пам’ятку архітектури. У поруйнованому римо-католицькому храмі облаштували місцевий музей. Як люди самотужки змінили своє рідне село на краще, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

У селі Кобзарівка до Другої світової війни мешкало багато поляків. Радянська влада примусово виселила їх, а місцевий костел перетворила в колгоспні комори.

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Згодом костел хотіли знищити. Спочатку взялися збивати хрест на шпилі, проте спроби виявилися невдалими, то ж костел залишили в спокої. Сільська староста розповіла, що кілька років тому поляки погодилися відновити храм, але за умови, що буде хоча б 10 парафіян. Проте охочих не виявилося.

Аби врятувати будівлю від руйнування, в приміщенні костелу вирішили розмістити музей села Кобзарівка. Його мешканці влаштували толоку та зробили ремонт.

У вівтарній частині старого католицького костелу повісили портрети українських гетьманів. Поруч з Богданом Хмельницьким та Іваном Мазепою встановили картину козацького полковника Івана Богуна. А ще зробили виставку присвячену Тарасу Шевченку – на честь його і назване село.



Музей в костелі

Крім того, у Кобзарівскому музеї десятки старовинних ікон, багато речей побуту українців 18-19 століття, а також документи та фото пов’язані з історією села.

Музей для місцевих жителів став осередком культури. Тут проводять тематичні уроки для дітей, а також посвяту сільських хлопчиків у козаки. Селяни сподіваються, що в майбутньому сільський музей стане центром культурного життя усієї округи.