Министр отметил, что эти деньги станут началом переписи, которую будут осуществлять с помощью электронных средств. Всего в госбюджете на 2023 год предусмотрели 1,7 миллиарда гривен в случае, если примут "ресурсный" законопроект и 400 миллионов гривен, если за него не проголосуют.
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"Поблагодарите, что нашли деньги на перепись населения в 2023 году. 400 миллионов гривен – это начало процесса, который будет осуществляться с помощью электронных средств переписи", – сказал Марченко.
Если нужно его дофинансировать, то мы это сделаем,
– добавил министр.
Что известно о "ресурсном" законопроекте
- Верховная Рада 1 июля 2021 года одобрила документ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Его называют "ресурсным".
- Закон предусматривает повышение ряда налоговых ставок и рентных платежей
- Документ не нравится ряду бизнес-ассоциаций.
Перепись населения в Украине
- Последняя перепись населения состоялась в Украине в 2001 году. Тогда насчитали почти 48,5 миллионов человек.
- Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в 2019 году провел так называемую электронную перепись населения. По его данным, в Украине живет 37 миллионов 289 тысяч человек.
- Верховная Рада в начале 2021 года поддержала законопроект о переписи населения. Также установили частоту его проведения – раз в 10 лет.
- Перепись должны были провести в 2020 году, но перенесли из-за пандемии коронавируса.