Міністр зазначив, що ці гроші стануть початком перепису, який здійснюватимуть за допомогою електронних засобів. Загалом у держбюджеті на 2023 рік передбачили 1,7 мільярда гривень у випадку, якщо ухвалять "ресурсний" законопроєкт і 400 мільйонів гривень, якщо за нього не проголосують.
До теми Питання перепису населення перезріло в Україні, – демограф Гладун
"Подякуйте, що знайшли гроші на перепис населення у 2023 році. 400 мільйонів гривень – це початок процесу, який здійснюватиметься за допомогою електронних засобів перепису", – сказав Марченко.
Якщо потрібно його дофінансувати, то ми це зробимо,
– додав міністр.
Що відомо про "ресурсний" законопроєкт
- Верховна Рада 1 липня 2021 року схвалила документ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". Його називають "ресурсним".
- Закон передбачає підвищення ряду податкових ставок і рентних платежів
- Документ не подобається низці бізнес-асоціацій.
Перепис населення в Україні
- Останній перепис населення відбувся в Україні у 2001 році. Тоді нарахували майже 48,5 мільйонів осіб.
- Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет у 2019 році провів так званий електронний перепис населення. За його даними, в Україні живе 37 мільйонів 289 тисяч людей.
- Верховна Рада на початку 2021 року підтримала законопроєкт про перепис населення. Також встановили частоту його проведення – раз на 10 років.
- Перепис мали провести у 2020 році, але перенесли через пандемію коронавірусу.