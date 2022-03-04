Он поблагодарил каждого, кто оказывает хоть какую-то помощь.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Кличко показал большой хаб гумштаба Киева

По его словам, это один из логистических центров, формирующих гуманитарный штаб Киева. Таких создают несколько раз в столице.

Здесь есть резерв продуктов, одежды, вещей первой необходимости, гуманитарной помощи. То есть все для обеспечения жителей города в условиях военного положения.

Спасибо за помощь бизнесу, иностранным партнерам. Спасибо волонтерам! Итого выстоим! Слава Украине!

– подчеркнул Кличко.

Смотрите видео: