Він подякував кожному, хто надає бодай якусь допомогу нашій країні.
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Кличко показав великий хаб гумштабу Києва
За його словами, це один із логістичних центрів, які формують гуманітарний штаб Києва. Таких створюють декілька разів у столиці.
Тут є резерв продуктів, одягу, речей першої потреби, гуманітарної допомоги. Тобто, все для забезпечення мешканців міста в умовах воєнного стану.
Дякую за допомогу бізнесу, іноземним партнерам. Дякую волонтерам! Разом вистоїмо! Слава Україні!
– підкреслив Кличко.
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