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      Спасибо за все, что вы делаете, – Бэнкси посвятил трогательную картину медикам

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      Новая картина Бэнкси в Саутгемптоне посвящена медикам
      Нова картина Бенксі / BBC

      Известный уличный художник из Британии Бэнкси 6 мая опубликовал свою новую картину. На ней ребенок играет медсестрой в образе супергероя, тогда как комиксовые персонажи Человек-паук и Бэтмен отправились в мусорник.

      Новая работа Бэнкси появилась в больнице города Саутгемптон в английском графстве Хэмпшир, сообщает BBC.

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      Монохромную картину размером один квадратный метр разместили в фойе возле отделения неотложной помощи. В подписи к картине художник написал "Game Changer", что можно перевести как "Правила игры меняются" или же "Переломный момент".

      Также Бэнкси оставил работникам больницы записку.

      Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, что это немного осветлит место, даже если оно будет только черно-белым,
      – говорится в послании художника.

      Картина будет висеть в больнице до осени, после чего ее выставят на аукцион, а деньги с него передадут Национальной службе здравоохранения Великобритании.

      Кто такой Бэнкси и что известно о его творчестве?
      Бэнкси – псевдоним английского уличного художника активиста, режиссера. В своем творчестве он говорит о проблемах социального неравенства, лицемерии власти и многое другое, важное для общества.

      Все арт-объекты Бэнкси чрезвычайно популярны. Они значительно увеличивают даже стоимость домов, на которых расположены. Например, рисунок Бэнкси на стене одного из гаражей в Британии продан за 100 тысяч фунтов (более 3 миллионов гривен). Но это далеко не рекорд: одну из картин художника купили на аукционе за 3 миллиарда гривен.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      . . Game Changer

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      Коронавирус в Великобритании: главное

      • Великобритания стала первой страной в Европе, где зафиксировали более 30 тысяч смертельных случаев в результате осложнений коронавирусной болезни.
      • Количество погибших по состоянию на 6 мая вдвое больше, чем 288 умерших вчера, что было самым низким показателем за месяц.
      • Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Британии выросло до 202 тысяч 355.
      • Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что правительство достигло своей цели тестировать 100 тысяч человек в день. Всего с начала эпидемии тест прошли более миллиона человек.
      • Гражданам Великобритании пока разрешили выходить на улицы для того, чтобы закупить продукты в супермаркетах или аптеках, посетить больницу и один раз в день заниматься спортом.
      • Все, у кого есть возможность, перешли на дистанционную работу и обучение.
      • В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик эпидемии COVID-19.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Больница Новости LifeStyle Исскусство Коронавирус COVID-19 Великобритания
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