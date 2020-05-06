Спасибо за все, что вы делаете, – Бэнкси посвятил трогательную картину медикам

Известный уличный художник из Британии Бэнкси 6 мая опубликовал свою новую картину. На ней ребенок играет медсестрой в образе супергероя, тогда как комиксовые персонажи Человек-паук и Бэтмен отправились в мусорник.

Новая работа Бэнкси появилась в больнице города Саутгемптон в английском графстве Хэмпшир, сообщает BBC.

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Монохромную картину размером один квадратный метр разместили в фойе возле отделения неотложной помощи. В подписи к картине художник написал "Game Changer", что можно перевести как "Правила игры меняются" или же "Переломный момент".

Также Бэнкси оставил работникам больницы записку.

Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, что это немного осветлит место, даже если оно будет только черно-белым,

– говорится в послании художника.

Картина будет висеть в больнице до осени, после чего ее выставят на аукцион, а деньги с него передадут Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Кто такой Бэнкси и что известно о его творчестве?

Бэнкси – псевдоним английского уличного художника активиста, режиссера. В своем творчестве он говорит о проблемах социального неравенства, лицемерии власти и многое другое, важное для общества.



Все арт-объекты Бэнкси чрезвычайно популярны. Они значительно увеличивают даже стоимость домов, на которых расположены. Например, рисунок Бэнкси на стене одного из гаражей в Британии продан за 100 тысяч фунтов (более 3 миллионов гривен). Но это далеко не рекорд: одну из картин художника купили на аукционе за 3 миллиарда гривен.

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