Дякую за все, що ви робите, – Бенксі присвятив зворушливу картину медикам
Відомий вуличний художник з Великої Британії Бенксі 6 травня опублікував свою нову картину. На ній дитина грає медсестрою в образі супергероя, тоді як коміксові персонажі Людина-павук та Бетмен відправились у смітник.
Нова робота Бенксі з'явилася в лікарні міста Саутгемптона, в англійському графстві Гемпшир, повідомляє BBC.
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Монохромну картину розміром один квадратний метр розмістили в фойє поблизу відділення невідкладної допомоги. У підписі до картини художник написав "Game Changer", що можна перекласти як "Правила гри змінюються" або ж "Переломний момент".
Також Бенксі залишив працівникам лікарні записку.
Дякую за все, що ви робите. Сподіваюся, що це трішки освітлить місце, навіть якщо воно буде лише чорно-білим,
– мовиться у посланні художника.
Картина висітиме в лікарні до осені, після чого її виставлять на аукціон, а гроші з нього передадуть Національній службі охорони здоров'я Великої Британії.
Хто такий Бенксі і що відомо про його творчість?Бенксі – псевдонім англійського вуличного художника активіста, режисера. У своїй творчості він говорить про проблеми соціальної нерівності, лицемірства влади та багато іншого, важливого для суспільства.
Усі арт-об'єкти Бенксі є надзвичайно популярними. Вони значно збільшують навіть вартість будинків, на яких розташовані.Наприклад, малюнок Бенксі на стіні одного із гаражів у Британії продали за 100 тисяч фунтів (понад 3 мільйони гривень). Але це далеко не рекорд: одну із картин художника купили на аукціоні за 3 мільярди гривень.
Коронавірус у Великій Британії: головне
- Великобританія стала першою країною в Європі, де зафіксували понад 30 тисяч смертельних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби.
- Кількість загиблих станом на 6 травня вдвічі більша, ніж 288 померлих вчора, що було найнижчим показником за місяць.
- Загальна кількість підтверджених випадків захворювання у Британії зросла до 202 тисяч 355.
- Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок повідомив, що уряд досяг своє мети тестувати 100 тисяч осіб на день. Загалом з початку епідемії тест пройшли понад мільйон людей.
- Громадянам Великої Британії наразі дозволили виходити на вулиці для того, щоб закупити продукти в супермаркетах чи аптеках, відвідати лікарню та один раз на день займатися спортом.
- Усі, в кого є можливість, перейшли на дистанційну роботу та навчання.
- Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна минула пік епідемії COVID-19.