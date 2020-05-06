Дякую за все, що ви робите, – Бенксі присвятив зворушливу картину медикам

Відомий вуличний художник з Великої Британії Бенксі 6 травня опублікував свою нову картину. На ній дитина грає медсестрою в образі супергероя, тоді як коміксові персонажі Людина-павук та Бетмен відправились у смітник.

Нова робота Бенксі з'явилася в лікарні міста Саутгемптона, в англійському графстві Гемпшир, повідомляє BBC.

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Монохромну картину розміром один квадратний метр розмістили в фойє поблизу відділення невідкладної допомоги. У підписі до картини художник написав "Game Changer", що можна перекласти як "Правила гри змінюються" або ж "Переломний момент".

Також Бенксі залишив працівникам лікарні записку.

Дякую за все, що ви робите. Сподіваюся, що це трішки освітлить місце, навіть якщо воно буде лише чорно-білим,

– мовиться у посланні художника.

Картина висітиме в лікарні до осені, після чого її виставлять на аукціон, а гроші з нього передадуть Національній службі охорони здоров'я Великої Британії.

Хто такий Бенксі і що відомо про його творчість?Бенксі – псевдонім англійського вуличного художника активіста, режисера. У своїй творчості він говорить про проблеми соціальної нерівності, лицемірства влади та багато іншого, важливого для суспільства.



Усі арт-об'єкти Бенксі є надзвичайно популярними. Вони значно збільшують навіть вартість будинків, на яких розташовані.Наприклад, малюнок Бенксі на стіні одного із гаражів у Британії продали за 100 тисяч фунтів (понад 3 мільйони гривень). Але це далеко не рекорд: одну із картин художника купили на аукціоні за 3 мільярди гривень.

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