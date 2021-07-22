Девочку удостоили медалью "За спасенную жизнь". Соответствующий указ № 299/2021 глава государства подписал 21 июля.
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Татьяна Тулайдан спасла 4 детей
Владимир Зеленский наградил ученицу 7 класса Ясинянской СОШ № 1 І-ІІІ степеней Татьяну Тулайдан медалью "За спасенную жизнь",
– говорится на сайте президента.
Девочка родом из Раховского района Закарпатской области. Она спасла своего 7-летнего брата и еще 3 соседских ребёнка от наводнения, которое возникло в результате мощных ливней в поселке городского типа Ясиня на Раховщине.
Девочка выключила электричество в доме, взяла младшего брата и троих других детей и отвела на чердак. Таким образом она защитила детей от высокого уровня воды, который уже достигал метра.
Что известно о героическом поступке девочки
- 14 июля 2021 года вода начала затапливать дом, храбрая девочка бросилась на помощь малышам.
- Она взяла семилетнего брата и побежала к дому своей тети. Там находились еще трое детей по колени в воде.
- После этого девочка собрала всех детей и отвела их на второй этаж дома.
- Когда вода начала прибывать, все взрослые работали на поле.