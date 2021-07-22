Девочку удостоили медалью "За спасенную жизнь". Соответствующий указ № 299/2021 глава государства подписал 21 июля.

Заметьте Повисла на 4 этаже: в Ивано-Франковске ребенка чудом спасли с помощью башенного крана

Татьяна Тулайдан спасла 4 детей

Владимир Зеленский наградил ученицу 7 класса Ясинянской СОШ № 1 І-ІІІ степеней Татьяну Тулайдан медалью "За спасенную жизнь",

– говорится на сайте президента.

Девочка родом из Раховского района Закарпатской области. Она спасла своего 7-летнего брата и еще 3 соседских ребёнка от наводнения, которое возникло в результате мощных ливней в поселке городского типа Ясиня на Раховщине.

Девочка выключила электричество в доме, взяла младшего брата и троих других детей и отвела на чердак. Таким образом она защитила детей от высокого уровня воды, который уже достигал метра.

Что известно о героическом поступке девочки