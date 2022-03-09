По его словам, вчера, 8 марта 2022 года, наконец-то удалось организовать гуманитарный коридор – из города Сумы в Полтаву.
Важно І на оновленій землі врага не буде, супостата: главные тезисы обращения президента Зеленского
Благодаря этому удалось спасти 1 600 студентов и 3 500 жителей города.
Продолжается эвакуация людей из городов и городков Киевской области – из Дымера, Ворзеля, Ирпеня вывезли уже более 18 тысяч человек,
– сообщил Владимир Зеленский.
Кроме того, Президент Украины отметил, что сегодня сделают все для продолжения работы гуманитарных коридоров.
Например, это направления Сумы – Полтава, Изюм – Лозовая, Энергодар – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Ворзель – Буча.
"Наши члены правительства над этим работают, наши военные создали все условия, если будет хоть один выстрел, полная ответственность на оккупантах", – подытожил Владимир Зеленский.
Смотрите обращение Президента Украины:
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