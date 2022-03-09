За його словами, вчора, 8 березня 2022 року, нарешті вдалося організувати гуманітарний коридор – з міста Суми у Полтаву.

Важливо І на оновленій землі врага не буде, супостата: головні тези звернення президента Зеленського

Завдяки цьому вдалося врятувати 1600 студентів та 3500 жителів міста.

Продовжується евакуація людей з міст та містечок Київської області – з Димера, Ворзеля, Ірпеня вивезли вже більше 18 тисяч людей,

– повідомив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент України зазначив, що й сьогодні зроблять все для продовження роботи гуманітарних коридорів.

Наприклад, це напрями Суми – Полтава, Ізюм – Лозова, Енергодар – Запоріжжя, Маріуполь – Запоріжжя, Ворзель – Буча.

"Наші урядовці над цим працюють, наші військові створили всі умови, якщо буде хоч один постріл, повні відповідальність на окупантах", – підсумував Володимир Зеленський.

Дивіться звернення Президента України:

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