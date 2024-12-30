Однако такое объяснение России звучит не слишком убедительно. Почему спецбортом не перевозят дипломатов и что могло быть в самолете, 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян.

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Что могли перевозить правительственным самолетом России в США

Борт из Москвы 25 декабря летал в США, где два дня провел в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель российского МИД Мария Зарахова объяснила, что это, мол, очередная ротация российских дипломатов.

В то же время спецборт Ил-96-300 обычно используют для перевозки высшего российского руководства в рамках служебных полетов. Поэтому появились версии, что якобы могла состояться определенная коммуникация между должностными лицами США и России.

Для того чтобы договориться о чем-либо существуют хорошие системы шифрования. Ты даже по самому секретному поводу можешь своим что-то передать. Если тебе нужны американцы – они всегда на связи. В конце концов, ты можешь просто зайти в американское посольство и тебя услышат,

– отметил Сергей Асланян.

В общем, чтобы просто провести определенные, даже тайные, переговоры существует немало средств для безопасной коммуникации. Поэтому вряд ли именно это стало причиной полета.

"Если летит спецборт – это вообще другое. Один из вариантов, что в США везли секретные материалы, военные тайны, дипломатическую почту, оружие, наркотики и деньги для резидентуры. Потому что если условно в посольстве закончился срок двух полковников, и их надо заменить двумя майорами – для этого спецборт не нужно гонять", – объяснил журналист.

Почему важно использовать спецборт

Фактически посольства России в любой стране – это центр разведки, в США по величине он едва ли не самый большой. Впрочем, никто бы не использовал спецборт для того, чтобы там сменить работников.

Бывает так, что спецбортом тебе нужно везти все виды контроля и осмотра. Когда майор едет на ротацию в посольство, он не везет с собой "Новичка", пистолет и пачки валюты, которые в Москве им напечатали на карманные расходы. Все это как раз можно перевезти бортом, который никто не будет досматривать. На таком спецрейсе даже людей может не быть,

– подчеркнул Асланян.

Конечно, эти борта внимательно встречают с американской стороны. Мимо них не пройдет незамеченным то, что, конечно, скрыто, и все же перевозят на подобных самолетах. Поэтому официально Россия сообщила что именно новых работников посольств перевозят на спецборте, хотя это обычные глупости.